Rezultate finale, dupa solutionarea contestatiilor, BAC de toamna in Vrancea:30,50% rata de promovare

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea a transmis detalii cu privire la rezultatele inregistrate in sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2022, in judetul Vrancea, dupa solutionarea contestatiilor.30,50%: rata de promovare in a doua sesiune a examenului national de Bacalaureat 2022 (dupa solutionarea contestatiilor), in judetul VranceaRezultatele finale obtinute de absolventii studiilor liceale din judetul Vrancea la probele scrise ale examenului national de ... citeste toata stirea