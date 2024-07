Rezultatele finale la Evaluarea Nationala 2024.In Vrancea dupa contestatii o nota de 3,50 la matematica a devenit 9,75.Ce spune ISJ

Astazi s-au afisat rezultatele finale dupa solutionarea contestatiilor la Evaluarea Nationala in 2024. Rezultatele sunti disponibile atat pe site-ul oficial evaluare.edu.ro, cat si la avizierele centrelor de examinare din intreaga tara.In Vrancea dupa contestatii o nota de 3,50 la matematica a devenit 9,75, in cazul unui elev de la Scoala Gimnaziala "Duiliu Zamfirescu" Focsani .Inspectoratul Scolar Judetean( ISJ) a transmis un comunicat de presa in care face referiri si la acest veritabil ... citește toată știrea