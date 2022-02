Ridicolul disputelor de la varful politicii vrancene nu are limite!Sefii PSD si PNL isi revendica mai nou, "impaunarea" pe refacerea DN2L

Cel mai probabil suparat ca a fost ironizat de presedintele Consiliului Judetean si al PNL Vrancea, Catalin Toma, in conferinta de presa sustinuta vineri, 11 februarie 2022, presedintele interimar al PSD Vrancea, deputatl Nicusor Halici a iscat un nou conflict din seria celor "de opereta" pe care le tot declanseaza reciproc in ultima vreme in judetul nostru conducerile celor doua formatiuni politice, ele fiind se stie aliate la guvernare din 25 noiembrie anul trecut.De data aceasta motivul ... citeste toata stirea