Roman in industria ospitalitatii in Italia, despre cum afecteaza pandemia turismul. Sute de hoteluri, inca inchise la Roma

Romanul spune ca sunt in pericol mii de locuri de munca, iar afacerile din domeniu s-au mai dezghetat in timpul Sarbatorilor Pascale, cand a fost un flux mare de turisti. Ovidiu Burdusa, fost secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Ludovic Orban, este antreprenor in industria hoteliera din capitala Italiei, Roma.El sustine ca pandemia a pus lacatul pe turismul roman si chiar daca lucrurile s-au relaxat intre timp, inca sunt foarte multe hoteluri inchise, ... citeste toata stirea