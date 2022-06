Romanul care a arbitrat peste 40.000 de meciuri de fotbal, record mondial. A emigrat in SUA din cauza persecutiilor

Viorel Ciubuc este de profesie inginer chimist si a fost premiat de Asociatia Judeteana de Fotbal pentru intreaga activitate. Viorel Ciubuc, un inginer din Focsani stabilit in perioada comunista in Statele Unite ale Americii, a fost premiat de Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea pentru activitatea sa in domeniul sportului. Viorel Ciubuc a jucat fotbal, la Focsani, in perioada 1970-1975, ulterior devenind arbitru.Din cauza persecutiilor de ordin politic din perioada comunista, a fost nevoit ... citeste toata stirea