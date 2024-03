S-a declansat primul "atac la baioneta" electoral in Vrancea intre PSD si PNL.Miza:postul de primar al comunei Mera

Desi pana la inceperea efectiva a campaniei electorale mai sunt destul zile ( n.r. conform calendarului electoral anuntat de Guvern in data de 10 mai 2024 incepe campania electorala atat pentru alegerile locale cat si pentru cele europarlamentare), in Vrancea reala "ostilitatile electorale" sunt deja declansate.Un prim exemplu ca este il puteti constata luand la cunostinta de ceea ce se intampla in comuna Mera.Miercuri 13 martie 2024 Primaria Mera a transmis presei locale un comunicat pe care ... citește toată știrea