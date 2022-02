S-a semnat contractul pentru autobuzele electrice. Cand vor circula la Focsani primele mijloace nepoluante

Cele 16 autobuze vor avea, in medie, o autonomie de 100-150 km, vor avea montate sisteme de informare traseu si sisteme de ticketing si sunt dotate cu rampa acces pentru persoane cu mobilitate redusa. Autoritatile focsanene au semnat vineri contractul de furnizare autobuze electrice, statii de incarcare, componente de sistem, inclusiv montaj si punere in functiune in cadrul unui proiect european cu o valoare totala de peste 38 de milioane de lei.In cadrul acestui contract vor fi achizitionate ... citeste toata stirea