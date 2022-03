Saptamana lecturii si a cartii pentru copii si tineret la Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary" Adjud, editia a II-a, 1-5 aprilie 2022, online

In perioada 1-5 aprilie 2022, se va desfasura online, editia a II-a a saptamanii lecturii si a cartii pentru copii si tineret la Biblioteca Municipala ,,Elena Lahovary" Adjud.Cititi in continuare amanunte in legatura cu programul pe zile al actiunii.PROGRAM:VINERI, 1 aprilieora:11: 00Expozitii tematice de carteora:12: 00FEVRONIA SPIRESCU, aniversare literaraParticipa: elevii cls. a V-a, dir.prof. FLORENTINA SEVERIN de la Scoala Gimnaziala ,,Maresal Al. Averescu"SAMBATA, 2 ... citeste toata stirea