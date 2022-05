Sarbatoarea muncii, ieri si azi. Care era distractia preferata a romanilor de 1 Mai

Ziua de 1 Mai era asteptata cu sufletul la gura de tot poporul, in timpul regimului comunist, mai ales ca era considerata o zi a sarbatorii, marcata prin mult fast. In zilele noastre, 1 Mai inseamna o zi libera prin lege, prilej de minivacante. Inainte de 1989, sarbatoarea muncii era cu totul diferita fata de cea de astazi. Propagandistic, sarbatoarea era pregatita cu mult timp inainte in presa locala si nationala, care prezenta, pe largi coloane, in cinstea Zilei de 1 Mai, un "insufletitor ... citeste toata stirea