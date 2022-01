Scandalagiu amendat de Politie dupa ce a injurat si a amenintat o asistenta de la Primiri Urgente

Asistenta a fost nevoite sa sune la 112, solicitand interventia politistilor pentru a-l domoli pe recalcitrant. Acesta a fost ridicat de la domiciliul sau. Un barbat care in cursul zilei de miercuri a provocat scandal in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Focsani a fost amendat cu suma de 2.000 de lei de politie.Acesta a amenintat o asistenta medicala care se afla in holul UPU, iar femeia a sunat la 112, cerand ajutor. In acest timp, scandalagiul a plecat din spital, dar nu a ... citeste toata stirea