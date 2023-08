Scoala incepe mai tarziu in septembrie 2023, nu "mai devreme", asa cum o parte din presa centrala si locala a anuntat zilele trecute. Raportat la data la care elevii si profesorii s-au intors la cursuri din vacanta de vara anul trecut, pe 5 septembrie 2022, in acest an scoala incepe mai tarziu, mai exact cu 6 zile, pe 11 septembrie. Ultima data cand scoala a inceput pe 15 septembrie a fost in 2016Mai multe publicatii au scris zilele ... citeste toata stirea