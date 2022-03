Scoala nr.1 Biliesti-Vrancea a fost grup tinta in proiectul "Protectie si educatie pentru copii cu parinti plecati la munca in strainatate"

Copiii, care au parintii plecati la munca in strainatate, isi pot gasi drumul prin educatieScoala de Valori si Salvati Copiii au incheiat proiectul "Protectie si educatie pentru copii cu parinti plecati la munca in strainatate", la care au participat si 25 de elevi, de la Scoala nr. 1 Biliesti, din Comuna Biliesti, jud. Vrancea. Elevii, cu varste intre 6 si 14, au avut parte de ateliere care i-au ajutat sa identifice valorile in educatie, cum sa fie autonomi in invatare, au primit ghidaj in ... citeste toata stirea