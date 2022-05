Scoala reincepe astazi, pentru inca 6 saptamani de cursuri. Vezi evaluarile elevilor si calendarul examenelor pana la finalul anului scolar

Elevii si copiii de gradinita revin de astazi, luni 02 mai 2022, la cursuri, potrivit structurii anului scolar 2021-2022. Acestia au intrat in vacanta de primavara pe data de 15 aprilie 2022, pentru o durata de doua saptamani si o zi.Semestrul II mai are 6 saptamani de cursuri pentru elevii care nu sunt in ani terminali si se vor incheia pe 10 iunie. Pana atunci mai sunt 6 saptamani de cursuri. Elevii din anii terminali au examene, asa ca incheie cursurile mai devreme.Iata care este ... citeste toata stirea