Scolile de meserii, tot mai atractive: tinerii ocrotiti la D.G.A.S.P.C. Vrancea, in vizita la Scoala de Meserii Concordia din Ploiesti

Tinerii ocrotiti lMai multi tineri ocrotiti in cadrul structurilor de tip rezidential din judetul Vrancea au vizitat saptamana trecuta Scoala de Meserii Concordia din localitatea Ploiesti, judetul Prahova.a D.G.A.S.P.C. Vrancea, in vizita la Scoala de Meserii Concordia.Prin aceasta vizita s-a urmarit sprijinirea si indrumarea tinerilor in alegerea unei meserii. Cu aceast prilej, ei au avut ocazia sa viziteze campusul scolii si sa participe la diverse activitati interactive alaturi de elevi, ... citeste toata stirea