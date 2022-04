Scolile din Vrancea si din intreaga tara, vor avea "certificat de calitate" cu grad de incredere "minimal" sau "peste asteptari"

Certificatele de calitate pentru scolile din judetul Vrancea si din intreafa tara, sunt introduse in proiectul de modificare a hotararii de Guvern 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie. Documentul a fost publicat in consultare in seara de 21 aprilie, avand termen pentru primirea de sugestii un timp de 12 zile - adica pana pe 3 mai - perioada care se suprapune peste ... citeste toata stirea