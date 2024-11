Scriitoarea vranceanca Mariana Vartosu pe meleaguri vikinge

Am cunoscut-o pe autoare, pe vremea cand functiona Cenaclul "Duiliu Zamfirescu" si revista "Oglinda literara". Venise de la Galati, avea trei carti si era dornica de perfectionare a cuvantului scris.Nu m-as fi asteptat ca Mariana sa aiba vreodata curajul de a parasi tara natala pentru ca sa-si imbogateasca sursele de inspiratie.In ultima vreme, o stiam o vizitatoare fidela a lumii arabe. De aceea, am fost cu atat mai mult surprins cand mi-a daruit volumul "Am atins muntele cerului". ... citește toată știrea