Iuliu-Octavian Dragomir este profesor de geografie la Colegiul National "Unirea" Focsani,cu mare experienta la catedra, cu o certa vocatie pedagogica.Profesorul Iuliu-Octavian Dragomir are rezultate deosebite obtinute in urma pregatirii elevilor pentru olimpiada de geografie, fazele judetene, nationala si internationala.Reamintim ca in acest an scolar elevul Preda David Stefan de la Colegiul National "Unirea", indrumat de prof. Octavian Dragomir, s-a calificat la Olimpiada Internationala de ... citeste toata stirea