Seceta ne lasa fara paine. "Sunt zone unde culturile de grau sunt compromise"

Fermierii se confrunta cu unul dintre cei mai secetosi ani, culturile infiintate in toamna fiind aproape compromise. Mii de hectare de culturi agricole infiintate in toamna anului trecut in judetul Vrancea sunt afectate de seceta pedologica prelungita, iar prognoza pentru perioada urmatoare nu este deloc fericita.In Vrancea, peste 50.000 de hectare au fost insamantate cu culturi de toamna, in special cu grau, secara, triticale, rapita.Suprafata agricola a judetului este de circa 255.000 ... citeste toata stirea