Sectorul public, pilon cheie pe piata muncii din Vrancea si alte judete cu economii mai putin dezvoltate din Romania

Vrancea cu 3232 de angajati in sectorul public reprezentand o pondere de 5% din totalul angajatilor se numara printre judetele din Romania in care sectorul public joaca un rol crucial in piata munciiFoto:zf.roCampania ZF pentru o administratie eficienta si digitala scoate la iveala un tablou detaliat al administratiei publice pe judete, aratand importanta sectorului public in regiunile cu economii mai putin diversificate.In judetul Vrancea, sectorul public joaca un rol esential in piata ... citește toată știrea