Sefia PSD Vrancea a "evoluat" de la "Mama mea sunt eu!"- Marian Oprisan la "Socrii mei sunt eu!" - Nicusor Halici?

Cea mai recenta declaratie de avere facuta publica de prefectul judetului si presedintele PSD Vrancea, Nicusor Halici, dovedeste ca acesta este un social-democrat prosper cu tendinte spre opulenta.Care a primit donatie un autoturism Porsche nou, din 2020 si a vandut un autoturism Audi Hybrid, de 90 de mii de euro, la schimb cu apartament duplex care se va construi in Mamaia, de catre firma Nordis Management. In acelasi timp, tot conform informatiilor curpinse in cea mai recenta declaratie de ... citeste toata stirea