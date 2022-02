Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, o noua revenire in post dupa ce a fost dat afara de primar

Georgian Nicolae a mai avut o problema similara in anul 2019, dar a revenit la Primaria Focsani dupa ce a castigat in instanta procesul cu acelasi edil. Georgian Nicolae, seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) din cadrul Primariei Focsani, a fost repus de instanta in functie, definitiv, dupa ce in luna iunie 2021 a fost concediat de primarul Cristi Misaila.Primarul nu i-a putut ierta sefului SVSU pentru faptul ca in 2020 s-a intors in Primaria Focsani, tot printr-o ... citeste toata stirea