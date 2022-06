Senatorul vrancean Angel Tilvar ales Presedintele Delegatiei Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO!!!

* Parlamentul Romaniei a decis prin vot ca senatorul PSD de Vrancea, ANGEL TILVAR, sa fie presedintele delegatiei Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO *" Ma bucur si ma responsabilizeaza alegerea mea, in aceasta functie, de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. In contextul de securitate din estul Europei, in conditiile in care, Rusia a invadat ilegal si neprovocat Ucraina, faptul ca Romania este membru in cea mai puternica alianta politico-militara, cu caracter profund ... citeste toata stirea