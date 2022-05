Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea va sfatuieste cu sa actionati in cazul convulsiilor febrile ale copilului

Prin intermediul unoer postari activata pe contul de facebook Serviciul de Ambulanta Judetean Vrancea sunt oferite parintilor sfaturi publice in legatura cu modul in care trebuie sa actioneze in situatia aparitiei convulsiilor febrile la copii.Convulsiile febrileCand copilul iti face febra (peste 38AsC) exista in unele cazuri posibilitatea de a aparea o criza convulsiva ( mai ales la copiii intre 6 luni si 5 ani).Stim ca un astfel de episod este greu de privit pentru un parinte dar ... citeste toata stirea