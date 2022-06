Singurul primar AUR din Vrancea a fost dat afara din partid dupa ce, acum patru zile, era ridicat in slavi

Nicolae Damian are 45 de ani si a fost revelatia alegerilor locale din Vrancea, dupa ce a reusit sa castige postul de primar al comunei Pufesti fara sa aiba in spate un partid puternic ca PSD sau PNL. Alianta pentru Unirea Romanilor, Filiala Vrancea, a anuntat vineri ca nu-l va mai sprijini pe actualul primar al comunei Pufesti, Nicolae Damian, de altfel singurul edil a formatiunii in Vrancea.Liderii AUR il suspecteaza pe primarul ca ar fi batut palma cu PNL."Incepand de astazi, primarul AUR ... citeste toata stirea