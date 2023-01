Soprana Diana Alexe: Suma stransa in urma concertului caritabil din 23 dec 2022 a ajuns in contul Spitalului Municipal Adjud

Prin intermediul unei postari activata pe contul sau de facebook soprana Diana Alexe anunta ca suma stransa in urma concertului caritabil "Craciun acasa la Adjud" din 23 dec 2022, a ajuns in contul Spitalului Municipal Adjud.Cum sa fi inceput 2023 mai frumos daca nu prin fapte bune?Cu multa bucurie si recunostinta vreau sa impartasesc cu voi faptul ca in urma Concertului caritabil "Craciun acasa la Adjud" din 23 dec 2022, suma stransa din vanzarea biletelor si din bunavointa celor care au ... citeste toata stirea