Aproape 500 de candidati sunt asteptati miercuri, 12 iulie 2023, in Vrancea la concursul de titularizare in invatamant din acest an. Acestia trebuie sa obtina minim nota 7,00 pentru a putea ocupa un post sau o catedra titularizabila sau cu sanse de titularizare prin viabilitatea postului (fostul 253 sau titularizare la nivelul scolii).Cei mai multi candidati sunt tineri aspiranti la statutul de cadru didactic, fiind proaspeti absolventi de licee pedagogice sau de facultate, ori au statut de ... citeste toata stirea