Spitalul Judetean Focsani anunta ca a concediat-o pe asistenta de la Pediatrie care a folosit limbaj suburban in timp ce era de garda

Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani au transmis masurile luate in cazul asistentei de la Pediatrie care a fost relatat de Ziarul de Vrancea in articolul Halucinant! O mama povesteste ca a fost intampinata cu limbaj suburban de asistenta de garda la Pediatrie la Spitalul Judetean Focsani. Astfel, in urma anchetei demarata ulterior, asistenta medicala in cauza a fost sanctionata cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca, incepand cu data de ... citeste toata stirea