In fiecare an, pe 14 iunie, se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, prilej pentru a creste gradul de constientizare asupra necesitatii donarii de sange si de a incuraja cat mai multi oameni sa doneze - scopul final fiind acela de a salva vieti.In aceasta dimineata, sub deviza " Haideti sa acordam prioritate vietii!", politistii vranceni si-au inceput ziua cum nu se poate mai frumos si au daruit semenilor un strop de sange si o sansa la viata.Prin gestul lor ... citeste toata stirea