Surse:Omul de afaceri Valentin Resmerita si-a anuntat in cadrul BM Focsani al PNL intentia de a candida la alegerile parlamentare

Conform informatiilor aflate "pe surse" de cotidianul nostru, omul de afaceri Valentin Resmerita si-a anuntat in cadrul Biroului Municipal Focsani al PNL intentia de a candida la alegerile parlamentare.Reamintim ca in cadrul primei conferinte de presa sustinuta dupa alegerile locale, miercuri, 19 iunie 2024, presedintele PNL Vrancea Dragos Ciobotaru, intrebat in legatura cu soarta omului de afaceri Valentin Resmerita, actionarul unic al firmei SC Metale International Focsani, dupa ce acesta a ... citește toată știrea