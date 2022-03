Surse:Organizatia municipala PSD Focsani i-a retras, miercuri seara, sprijinul politic consilierului local Aurel Selaru

Conform surselor Ziarului de Vrancea, neoficiale dar sigure, intr-o sedinta a conducerii organizatiei municipale PSD Focsani, care a avut loc miercuri seara, 30 martie 2022, s-a spus la vot si aprobat retragerea sprijinului politic consilierului local, Aurel Selaru.Consecinta acestui vot, daca hotararea ramane definitiva in partid, este aceea ca Aurel Selaru este la un pas de a-si pierde mandatul de consilier in Consiliul Local al Municipiului Focsani.Ales consilier local in Consiliul Local ... citeste toata stirea