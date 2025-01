Surse:Vrancea ar ramane, curand, cu un singur post de subprefect iar numele vehiculat pentru ocuparea acestuia este o uriasa surpriza!

Din informatiile cotidianului nostru, potrivit negocierilor politice dintre PSD si PNL, care au avut loc recent la Bucuresti, in judetele unde presedintele Consiliului Judetean apartine PSD, functia de prefect va reveni tot social-democratilor.Sursele noastre spun ca sansele cele mai mari sunt ca functia de prefect al judetului Vrancea sa fie in continuare detinuta de Marius Iorga.Reamintim ca in sedinta Guvernului Romaniei de joi, 11 aprilie 2024, s-a luat decizia numirii in functia de prefect ... citește toată știrea