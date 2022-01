Tanar din Tecuci gasit inconstient pe marginea DN24, Tisita - Doaga, decedat la spital. Politistii au deschis dosar penal

Un tanar in varsta de aproximativ 27 de ani din Tecuci a fost gasit in aceasta dimineata in stare de inconstienta pe marginea DN24 Tisita - Doaga.In urma unui apel 112 primit in jurul orei 8:00, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie , iar tanarul a fost transportat la spital, unde din nefericire a decedat.Cadavrul a fost ulterior transportat la Serviciul de Medicina Legala Vrancea pentru efectuarea necropsiei si determinarea cauzelor producerii decesului, iar ... citeste toata stirea