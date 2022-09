Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, pe strada Cuza Voda din Focsani. Victima, o tanara in varsta de 21 de ani, a fost transportata la spital.IPJ Vrancea - 14 septembrie, ora 10.51: La ora 10:07, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un autoturism care circula pe strada Cuza Voda din municipiul Focsani ar fi acrosat un pieton care se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni.Din ... citeste toata stirea