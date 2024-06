Teodora Dinga eleva la Colegiul Economic Focsani, pe podium la etapa nationala a concursului "Alege! Este dreptul tau"

Teodora Dinga, reprezentanta judetului Vrancea, eleva in clasa a IX-a la Colegiul Economic ,,Mihail Kogalniceanu" Focsani, a obtinut premiul al III-lea la etapa nationala a concursului "Alege! Este dreptul tau" organizat de Ministerul Educatiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), cu sprijinul Infocons, in perioada 18 - 22 iunie 2024, in Centrul de agrement "Luminita" Eforie Nord.Cititi in continuare comunicatul de presa care face cunoscute amanunte in legatura cu ... citește toată știrea