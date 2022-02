Terenurile agricole, zone prietenoase cu flora si fauna salbatice. Solutiile propuse de o asociatie din Vrancea

Reprezentantii Asociatiei pentru Condervarea Diversitatii Biologice spun ca securitatea alimentara trebuie considerata o prioritate in orice scenariu. Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice (ACDB), un ONG din Vrancea implicat in conservarea speciilor de fauna salbatica si a habitatului lor, are un proiect interesant pentru urmatorii trei ani.Reprezentantii ACDB vor sa identifice proprietari de terenuri agricole dispusi sa practice o agricultura care sa contribuie la sanatatea ... citeste toata stirea