Scopul actiunii este de a creste gradul de constientizare asupra importantei donarii de sange. Este o ocazie de a reaminti lumii despre milioanele de oameni care isi doneaza sangele pentru a ajuta bolnavii sa supravietuiasca.Totodata, in urma actiunii, atat contravaloarea cardurilor, cat si donatiile pe care le vom colecta, le vom folosi pentru a veni in sprijinul mai multor familii care, in prag de sarbatori, si nu ... citeste toata stirea