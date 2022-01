Toate scolile din judetul Vrancea incep astazi semestrul al doilea in format fizic

Conform informatiilor transmise dumunica 16 ianuarie 2022 de catre purtitorul de cuvant al ISJ Vrancea noile reglementari ale Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii asigura inceperea semestrului al doilea cu prezenta fata in fata in toate gradinitele, scolile si liceele din judetul nostru. Astfel potrivit sursei mentionate, nu sunt unitati de invatamant in Vrancea care vor functiona in sistem online incepand de astazi luni, 17 ianuarie. Cu toate acestea, din cauza numarului de cazuri ... citeste toata stirea