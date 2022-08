Toma a inaugurat propagandistic, la brat cu managerul Mindrila, zis "Conserva" Sectia de pneumoftiziologie a Spitalului Focsani

In goana disperata dupa actiuni de imagine, in care el sa fie in postura pe care a visat-o atat de multa vreme, de noul Oprisan al Vrancei ( sau "micul Oprisan" ori Cel Mic cum i se spune ironic prin Consiliul Judetean) Catalin Toma a mai depasit o bariera.Astfel el nu s-a sfiit, vineri 12 august 2022, sa apara la inaugurarea propagandistica a Sectiei de Pneumoftiziologie a Spitalului Judetean Focsani, la brat cu Constantin Mindrila zis "Conserva".Este vorba de acelasi personaj pe care atunci ... citeste toata stirea