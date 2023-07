Astazi, 28 iulie 2023, Ambulanta sarbatoreste implinirea a 117 ani de existenta, prima salvare aparand in anul 1906 in Bucuresti la initiativa Profesorului doctor Nicolae Minovici, sub deviza "Totdeauna tuturor, gata pentru ajutor" De cele mai multe ori prin actiunile echipajelor de la Ambulanta se poate face diferenta intre viata si moarte.SAJ Vrancea, 28.07.2023, ora 10.42 Sunt gesturi mici dar cu importanta vitala, in solicitarile primite fiind primii care acorda ajutorul medical calificat ... citeste toata stirea