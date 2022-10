Trafic blocat pe ambele sensuri ale DN2 E85 dupa o coliziune intre 3 TIR-uri la iesire din Adjud. Unul dintre soferi este ranit

Traficul rutier de pe DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri de mers in urma unui accident rutier produs in aceasta seara in afara municipiului Adjud catre Bacau. Conform INFOTRAFIC, in coliziune au fost implicate 3 TIR-uri, iar unul dintre soferi a fost ranit.IPJ Vrancea - 11 octombrie, ora 20.04: Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe DN 2 E85 - in afara municipiului Adjud catre Bacau a avut loc o coliziune intre trei autocamioane.La acest moment traficul este blocat pe ambele sensuri. ... citeste toata stirea