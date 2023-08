Traficul a fost blocat in totalitate luni, 7 august, pentru aproximativ 30 de minute, pe DN 2 E85, dupa un accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism. Potrivit informatiilor primite prin apel 112, o persoana ar fi suferit leziuni in urma coliziunii.Actualizare ora 11.26: La aceasta ora, traficul a fost reluat pe un sens de mers, conform informatiilor transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea.Astazi, la ora 11:00, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea a ... citeste toata stirea