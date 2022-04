Traficant de droguri de mare risc, prins in flagrant in Tecuci. Tanarul avea asupra sa 10 grame de cocaina

Tanarul, in varsta de 24 de ani, a fost prins in flagrant delict, in trafic, in municipiul Tecuci. Barbatul avea asupra sa 8 grame de cocaina, iar alte 2 grame ar fi intentionat sa le comercializeze. Astazi, 7 aprilie, instanta a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile.RETINUT PENTRU TRAFIC SI CONSUM ILICIT DE DROGURI. BARBATUL AVEA ASUPRA SA 10 GRAME DE COCAINAPolitistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. ... citeste toata stirea