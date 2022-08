Tragedie | A murit la doar 45 de ani asistentul medical vrancean, Georgica Lacusta.A fost gasit fara suflare astazi in locuinta sa

Marti 23 august 2022, a fost gasit decedat in locuinta pe care-o ocupa singur, dupa divort, asistentul medical vrancean, Georgica Lacusta.Acesta avea varsta de 45 de ani iar avand in vedere imprejurarile in care a fost gasit fara suflare, din informatiile Ziarului de Vrancea, s-a constituit un dosar pentru moarte suspecta.Georgica Lacusta era unul dintre asistentii medicali cei mai cunoscuti in sistemul de sanatate vrancean."A lucrat foarte multi ani la Computer Tomograf in Spitalul Judetean ... citeste toata stirea