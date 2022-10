Tragedie la Nistoresti | Un copil in varsta de un an, decedat dupa ce s-a strangulat cu un cablu de incarcare de la telefonul mobil

Conform informatiilor aflate in urma cu cateva minute de Ziarul de Vrancea din surse neoficiale, dar sigure, o tragedie s-a intamplat in aceasta seara la Nistoresti. Sursele cotidianului nostru spun ca un copil din Nistoresti in varsta de aproximativ un an, decedat, a fost adus in aceasta seara (luni 24 octombrie 2022) de parinti, cu autoturismul propriu, la intalnire cu echipajul SAJ Naruja. Aceleasi surse precizeaza ca in momentul preluarii copilului de catre echipajul SAJ Naruja pe Podul ... citeste toata stirea