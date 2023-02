Trecerea proiectului privind plafonarea salariilor propriilor angajati in sedinta CJ Vrancea s-ar putea lasa cu sanctiuni la PSD si USR

In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Vrancea desfasurata joi 16 februarie 2023 s-a reluat in discutie si s-a revotat proiectul de hotarare " Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale , utilizate in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor si in cadrul institutiilor subordonate acestuia, in anul 2023" avandu-l ca initiator pe Catalin Toma, presedintele ... citeste toata stirea