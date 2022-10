Trilogia "Din umbra muntilor" a scriitorului vrancean Ghe Mocanu, tot mai multe recunoasteri din partea criticii literare din tara

Iata cea de-a 14-a cronica despre aceasta carte, una dintre cele mai profesioniste, semnata de Prof. Dr. Constantin MIU de la Constanta, aparuta in mai multe reviste, printre care: "Basarabia literara" si "Metamorfoze"Spovedania ca memorialisticaProf. Dr. Const. MIUFiecare din cele trei volume, reunite sub titlul generic Din umbra muntilor (sub semnatura lui Gheorghe Mocanu, la Editura Editgraph, din Buzau, in 2020), incarneaza metaforic trei varste ale omului - BORTA - copilaria, ... citeste toata stirea