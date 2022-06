Troc in Consiliul Local. Tarife majorate la gunoi pentru focsaneni, la compensatie cu locuri retribuite in CA la Salubritate

Focsanenii vor plati cu doi lei in plus la factura de gunoi menajer, dupa ce in toamna anului trecut au mai trecut printr-o majorare similara. Interesele alesilor locali sunt mai presus de cele ale cetatenilor. O demonstreaza votul din sedinta extraordinara a Consiliului Local Focsani de miercuri dupa-amiaza, cand s-au aprobat noile tarife majorate pentru gunoiul menajer.Asta dupa ce consilierii PNL-USR au respins in patru sedinte consecutive aceste cresteri, sub motivatia ca focsanenii nu ... citeste toata stirea