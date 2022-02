Un ales local PSD ii face filiala in Vrancea partidului lui Dragnea. El si-a dat demisia din functia de consilier local

Marius Iorga a fost viceprimar al municipiului Focsani din 2014 pana in 2020 si a mai activat in UNPR, condus de generalul Gabriel Oprea. Marius Iorga, fost viceprimar al municipiului Focsani, a anuntat miercuri, 23 februarie, ca renunta la mandatul de consilier local PSD la Focsani. In demisie, el a invocat motive personale."Va aduc la cunostinta ca, din motive personale si obiective, am devenit incompatibil cu functia de consilier local din cadrul Consiliului Local al municipiului Focsani, ... citeste toata stirea