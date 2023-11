S.A,J Vrancea, 21.11. ora 12.15 Astazi la ora 8.38 Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconstienta in localitatea Tichiris la targ. La solicitare s-a deplasat in echipaj de primul ajutor SMURD care au gasit o persoana inconstienta de sex masculin in varsta de 50 ani aflata ... citeste toata stirea