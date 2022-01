Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs duminica in Vrancea. Este al treilea seism inregistrat in judet in 24 de ore

Un cutremur mediu cu magnitudinea de 4.4 s-a produs in zona seismica Vrancea duminica dupa-amiaza, 16 ianuarie 2022, la ora locala 15:43:15. Conform informatiilor transmise de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 137km si este al treilea cutremur inregistrat in zona seismica Vrancea in acest weekend.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 116km V de ... citeste toata stirea